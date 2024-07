Plus Morbach

Als Tattoo-Künstlerin selbstständig gemacht: Isabel Stieffenhofer aus Morbach liebt Kreativität

Von Christoph Strouvelle

i Isabel Stieffenhofer hat im Juli ihr Tattoo-Studio „Puppi Ink Bodyart“ in den Räumlichkeiten des ehemaligen Tattoo Studios „Abstract Line Work“ in Morbach eröffnet. Ihre Leidenschaft für Bücher und eine Tasse Kaffee hat sie sich auf den Oberarm tätowieren lassen. Foto: Christoph Strouvelle

Was man einst mit Seeleuten und Gefängnisinsassen verbunden hat, hat sich zu einem Trend entwickelt: Immer mehr Menschen lassen sich tätowieren. Das birgt berufliche und künstlerische Chancen, so wie Isabel Stieffenhofer aus Hoxel sie ergriffen hat: Sie hat in Morbach ein Tattoo-Studio, in dem sie viereinhalb Jahre lang das Handwerk einer Tätowiererin erlernt hatte, Anfang Juli übernommen. Aus dem bisherigen „Tattoo Studio Abstract Line Work“ ist demnach „Puppi_ Ink Bodyart“ geworden.