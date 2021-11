An St. Martin gilt in den 60er-Jahren eine strenge Rollenverteilung, zumindest in Klotten: Die Achtklässler dürfen das Martinsfeuer anzünden, die Siebtklässler als Knappen neben St. Martin und seinem Pferd herlaufen. Eine Aufgabe teilen sie sich aber, nämlich das Feuer aufzubauen. Was heute Gemeindearbeiter und Feuerwehr übernehmen, war damals noch die Aufgabe von Schülern.