Als die Schweizer Nati in Bad Bertrich zu Gast war: Erinnerungen an das Sommermärchen 2006 im eigenen Land

i Der Schweizer Fußballfan Sigi Michel, alias Trompeten Sigi, bläst beim Public Viewing in Bad Bertrich während des WM-Spiels Schweiz-Togo in sein Musikinstrument (Archivfoto). Foto: Thomas Frey/picture-alliance/ dpa

Ein schöner Sommer und eine Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land mit bester Stimmung: Noch heute können sich viele Sportinteressierte an das Jahr 2006 zurückerinnern, als sich die deutsche Nationalmannschaft erst im Finale gegen Italien geschlagen geben musste. Neben den Tschechen, die in Westerburg im Westerwald untergebracht waren, hatten auch die Schweizer ihr Quartier in Rheinland-Pfalz aufgeschlagen.