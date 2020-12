Alflen

Ella strahlt, Leon auch, und Emil, der große Bruder, steht dem in nichts nach. Was bleibt den Eltern Tina und Markus da anderes übrig, als auch zu strahlen. Zumal sie bei wolkenlosem Himmel die Sonne voll mit im Bunde haben. Die, das ist Familie Ixfeld aus Alflen. An einem ganz normalen Werktag wären die Kinder in der Alfler Kita und Mama oder Papa wären als Polizisten im Dienst bei der Polizeiinspektion Mayen. Es ist aber kein normaler Tag, es ist ein Tag in Zeiten der Corona-Krise. Corona und kein Ende in Sicht. Das ganze Leben musste umgekrempelt werden, der Alltag ist für alle, von Jung bis Alt, kein Alltag mehr.