Diesen Einsatzbefehl will die Cochemer Feuerwehr niemals hören: Die Burg brennt. Um 19 Uhr ertönen am Donnerstagabend die Sirenen in der Kreisstadt, von der Burg aus sieht man aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht auf dem Weg zu Cochems Wahrzeichen. Schon bevor der erste Feuerwehrwagen das alte Gemäuer erreicht, plärrt durch das Funkgerät mehrfach der Hinweis: „Dies ist eine Alarmübung!“