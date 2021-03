Aktuelle Situation der Wasserversorgung

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 4,14 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert oder bezogen, etwas weniger als im Jahr zuvor. Die Pegel in den Tiefbrunnen haben sich aufgrund des niederschlagsreichen Winters gut erholt und weisen den Vorjahresstand aus. Insgesamt gibt es auch eine witterungsbedingte leichte Erholung der Grundwasserneubildungsrate in den vergangenen beiden Jahren, sodass die Kreiswerke von einer störungsfreien Wasserversorgung auch in den Trockenphasen in diesem Sommer und Herbst ausgehen.