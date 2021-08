Jede auch noch so kleine Bewegung an der frischen Luft ist besser als keine Bewegung. Diesem gesunden und gesundheitsfördernden Grundsatz folgend, hat der Cochem-Zeller Bewegungsmanager Peter Raueiser eine Mission: „Mein Ziel ist es, Bewegung in möglichst viele Dörfer des Kreises zu bringen.“