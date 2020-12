Cochem-Zell

Das Aktionsbündnis Freie Wärme Rheinland-Pfalz hat den Kreistag aufgefordert, die für den heutigen Montag vorgesehene Verabschiedung der Nahwärmesatzung für den Kreis Cochem-Zell zu stoppen, da das Vorhaben aus seiner Sicht rechtswidrig wäre. Dies habe eine vom Bündnis in Auftrag gegebene juristische Prüfung ergeben, teilte das Bündnis selbst mit. In einem Schreiben an Landrat Manfred Schnur kündigt es zudem an, notfalls auch rechtliche Schritte gegen eine solche Satzung einzuleiten.