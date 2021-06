St. Aldegund

Aktion für die Umwelt: Lebensturm in Aldegund

Auch in St. Aldegund wird die Aktion „100 Lebenstürme für die Mosel“ mit einem Lebensturm unterstützt. Gefördert vom DLR und dem örtlichen Heimat- und Verkehrsverein haben die sechs fleißigen Ehrenamtler Uli Reiz, Robert Scheid, Wolfgang Binhammer, Torsten Treis, Günter Treis und Helmut Gietz an einer markanten Stelle direkt am Kulturwanderweg „Felsen.Fässer.Fachwerk“ auf der „Maße Kehr“ einen Lebensturm errichtet.