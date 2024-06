Plus Trier Aktion für den Umweltschutz: Mehr als 75000 Zigarettenkippen aufgesammelt i Zigarettenkippen sind eine enorme Belastung für die Umwelt. Die Aktion MoselCleanUp präsentierte das Ergebnis der aktuellen Sammelaktion entlang der Mosel auf dem Hauptmarkt in Trier. Als Mitstreiter haben sie Ordnungsdezernent Ralf Britten gewonnen. Foto: Team MoselCleanUp Eine einzelne gedankenlos weggeworfene Zigarette kann bis zu 40 Liter Wasser verschmutzen. Dies ist eine Gefahr, die oft übersehen wird oder schlichtweg nicht bekannt ist. Die Initiative MoselCleanUp engagiert sich dafür, das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu stärken. Sie fordert ein Umdenken und gemeinsame Anstrengungen, um die Umweltverschmutzung durch Zigarettenabfälle zu bekämpfen. Lesezeit: 1 Minute

Wie groß das Problem ist, hat eine Sammelaktion in Trier und Traben-Trarbach gezeigt. 40 Freiwillige haben dort in einer Woche über 75.000 Zigarettenkippen gesammelt, wodurch etwa 2,8 Millionen Liter Grundwasser nicht verseucht werden. Dies ist genug Wasser, um zwei olympische Schwimmbecken zu füllen. Beim Verteilen von Taschenaschenbechern an Passanten auf dem ...