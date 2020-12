Ulmen/Region

Noch wissen die Schüler nicht, dass dies für sie vorerst der letzte Schultag sein wird. Die neunte Klasse der Realschule Ulmen ist an diesem Freitag mit Häulein und Spaten unterwegs, zwischen umgekippten Fichten pflanzen sie Tausende Erlen – direkt neben dem Jungferweiher. „Fridays for trees“ nennt sich diese Aktion des Kreises und der Forstämter Cochem sowie Zell. In Schauren, Kaisersesch, Faid, Treis und Ulmen werden unter fachkundiger Anleitung Baumpflänzchen in die Erde gebracht.