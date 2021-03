Aktion des Zeller Gewerbevereins: Wer weiter denkt, kauft näher ein

Der Lockdown wegen Corona hat lange gedauert. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wieder mehr Leben in die Zeller Altstadt und vor allem die Ladenlokale kommt. Deshalb hat der Gewerbeverein 1844 Zell (GVZ) eine kreative Aktion unter dem Titel „Wer weiter denkt, kauft näher ein“ ins Leben gerufen. Sie beginnt an diesem Freitag, 12. März. Jeden Tag stellt der GVZ auf seiner Facebook-Seite verschiedene Betriebe vor, die den Einzelhandel in Zell am Laufen halten. Präziser: Zu sehen sein werden die Menschen und Gesichter, die hinter den Betrieben stehen und mithin prägend sind fürs Erscheinungsbild einer Stadt, die nicht nur auf dem Barl vieles hat. Die zentrale Botschaft ist klar: Wer will, dass das auch nach der Corona-Pandemie so bleibt, der sollte die lokale Angebotsvielfalt nutzen.