Plus VG Ulmen Aktion der Pfarrgemeinde: In den Kirchen Lebensmittel für die Cochemer Tafel spenden i Bedürftige Menschen bekommen Lebensmittel von der Tafel. Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam der Pfarrei „Heilige Elisabeth zwischen Endert und Üß“ rufen nun zu einer Spendenaktion auf. In den Kirchen der Pfarrei können haltbare Lebensmittel abgegeben werden, die der Cochemer Tafel zugute kommen. Foto: Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa Die Pfarrei „Heilige Elisabeth zwischen Endert und Üß“ ruft zu Lebensmittelspenden für die Cochemer Tafel auf. Abgegeben werden können diese in den Kirchen. Lesezeit: 1 Minute

Am 11. November feiert die katholische Kirche das Patronatsfest des heiligen Martin und am 19. November das Patronat der heiligen Elisabeth. Diese beiden Heiligen haben sich in ihrem Leben um bedürftige Menschen gekümmert und waren und sind somit Vorbilder. Daher haben sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und das Seelsorgeteam der Pfarrei ...