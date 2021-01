Büchel

Mit einer koordinierten Aktion haben Aktivisten am Freitagmittag gegen die in Büchel gelagerten Atomwaffen anlässlich des Inkrafttretens des Atomwaffenverbotsvertrags protestiert. Dabei wurden Hinweisschilder am Zaun des Fliegerhorsts auf den militärischen Sicherheitsbereich überdeckt. Die Aktivisten hängten Schilder mit der Aufschrift: „Achtung Massenvernichtungswaffen – Atombomben sind seit heute verboten!“ auf.