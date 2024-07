Plus Pommern

Agua-Viva-Festival: Fünf Bands spielen in Pommern für Wasserprojekte in den Anden

i Peter Birkenbeil (stehend) opfert seit genau 15 Jahren seine Freizeit, um Menschen in den peruanischen Anden mit Trinkwasser zu versorgen. Finanziert wird dies durch viele Spender und den Verein Agua Viva. Foto: Peter Birkenbeil

In den peruanischen Anden gibt es fast vergessene Dörfer, die keinen Wasseranschluss haben. Peter Birkenbeil hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wasser in die Dörfer zu bringen und es dort hygienisch aufbereiten zu lassen. Vor zehn Tagen hat das siebte Trinkwasserprojekt des Ingenieurs aus Pommern in Peru seit 2009 begonnen – finanziert wird dies durch Spenden, ausgeführt am Ort über Partnerorganisationen wie die Caritas. Und insbesondere das Agua-Viva-Festival in Pommern, zu dem am Samstag ab 18.45 Uhr fünf interessante Musikformationen am Moselstrand erwartet werden, leistet einen wertvollen Beitrag. Musikalisch werden viele Genres zu hören sein, von Flower-Power-Musik, Jazzrock, Filmmusik bis hin zu Folk a la Peter Birkenbeil und Freunde.