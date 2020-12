Ärzte bitten um Hilfe: Kommt neue Corona-Ambulanz in Cochem?

Cochem-Zell

In der Kreisstadt Cochem könnte schon bald wieder eine ambulante Corona-Teststation eingerichtet werden – wie zu Beginn der Pandemie im März dieses Jahres. Grund: Die niedergelassenen Ärzte sehen sich tendenziell eher nicht dazu in der Lage, die für Herbst/Winter zu erwartende Anzahl an Tests in ihren Praxen zu leisten. Als Standort für eine Corona-Ambulanz sind die Räumlichkeiten der zurzeit aufgrund der Corona-Auflagen geschlossenen Sauna des Moselbades im Gespräch. Auf RZ-Nachfrage bestätigt die Kreisverwaltung Cochem-Zell einen entsprechenden Bericht des Cochemer Wochenspiegels. Allerdings könne der Kreis den Betrieb einer solchen Teststation allenfalls organisatorisch und finanziell unterstützen, heißt es weiter.