Ärger bei Laienschauspielern: Proben für Aufführung ohne Publikum?

Schweren Herzens hat die Freilichtbühne am schiefen Turm Kaisersesch das bereits für 2020 geplante große Sommernachtstheater mit rund 50 Darstellern auch in diesem Jahr wieder absagen müssen. Um dem Publikum dennoch einen „Corona-kompatiblen“ Theaterabend zu gönnen, hat der Verein beschlossen, das Kammerspiel mit kleiner Besetzung „Frau Müller muss weg“ auf der Freilichtbühne vorzuführen. Grundlage soll das mit den zuständigen Behörden erstellte und bereits im Frühjahr 2020 bei einem Kabarett erfolgreich erprobte Hygienekonzept sein. Seit Wochen haben die Darsteller unter Regie von Susanne Schubert online geprobt – so gut dies eben geht.