"Adleraugen“ checken die Straßen: VG Kaisersesch lässt Fahrbahnzustand überprüfen

i Mit diesem Messfahrzeug werden die Straßen in der VG Kaisersesch unter die Lupe genommen. Foto: eagle eye technologies Deutschland GmbH/Johannes Ludwig

Was ist das denn für ein seltsames Fahrzeug? Das wird sich sicher der ein oder andere fragen, der in nächsten Zeit in der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch unterwegs ist. Ein orange-silbernes Messfahrzeug des Berliner Unternehmens eagle eye technologies wird dort auf den Straßen unterwegs sein. Und das in offizieller Mission der Verbandsgemeindeverwaltung. Die lässt nämlich nun den Zustand der Straßen in der Verbandsgemeinde dokumentieren.