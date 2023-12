Plus Cochem-Zell Abwärtstrend gestoppt: In Cochem-Zell wurden mehr Betriebe gegründet Nach einem wahren Cochem-Zeller Gründungsboom in den vergangenen Jahren hatte es 2022 erstmals einen Einbruch gegeben und der Kreis den letzten Platz unter den rheinland-pfälzischen belegt. Diese rote Laterne hat Cochem-Zell aber in diesem Jahr wieder abgegeben und belegt derzeit im Mittelfeldplatz im Land. Von Dieter Junker

Der Trend, der sich schon im ersten Halbjahr abgezeichnet hatte, hat sich auch im dritten Quartal des Jahres fortgesetzt. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen wie auch der Betriebsgründungen steigt in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr leicht an. Zahlen aus dem Vorjahr dürften wieder erreicht werden In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete ...