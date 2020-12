Cochem

Am Pfingstsonntag stauen sich Blechlawinen an allen Ein- und Ausfahrten der Kreisstadt, vor allem Gäste aus Nordrheinwestfalen drängt es an die Mosel – insbesondere nach Cochem. Schnell tauchen in den Sozialen Netzwerken erste Videos von Staus auf, die bis nach Klotten reichen. Cochem landet sogar im Radio-Verkehrsbericht. Was an einem normalen Pfingstwochenende niemanden verwundert, löst in Zeiten von verordneter Kontaktbeschränkung und Maskenpflicht zumindest Verwunderung aus. Die Frage: Ist so viel Tourismus während einer Pandemie vertretbar?