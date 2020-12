Cochem

Der Kreisausschuss hat den wichtigen Startschuss für die Lösung der Sporthallenproblematik am Cochemer Schulzentrum unterhalb der Burg gegeben. Bekanntlich wurden hier bei einer Untersuchung große Schäden an der Bausubstanz festgestellt, die Sporthalle am Gymnasium ist bereits gesperrt. Nun soll ein Konzept erstellt werden. Dabei wird wohl alles auf einen Neubau hinauslaufen, da eine Sanierung nach Ansicht der Gutachter nicht möglich ist (RZ berichtete).