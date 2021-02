Die Pläne für eine Brauerei in der ehemaligen Weinkellerei Hieronimi am Moselufer in Cond sind schon lange Makulatur, nun wird hier aber eine neue Wohnanlage „Uferpark“ entstehen, mit Privat-, aber auch Ferienwohnungen. Durchaus in bester Cochemer Lage, direkt am Moselufer unweit der Moselbrücke.