Cochem

Während der jüngsten Haushaltsberatungen in Cochem hat sich der Stadtrat einstimmig für einen Antrag der SPD-Fraktion ausgesprochen, eigene Stadtwerke anzustreben. So sollen verschiedene wirtschaftliche Unternehmen der Stadt gemeinsam organisiert werden: Burg, Hafen, Parkplätze, Bauhof oder auch Kapuzinerkloster. Die Folge sei auch, dass Abgaben an die Verbandsgemeinde Cochem gesenkt werden könnten, heißt es im Stadtrat.