Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) wird bis Mai die Gaslieferung in Kaisersesch und Düngenheim umstellen. Das betrifft vor allem Bürger, die Erdgasheizungen nutzen und an das allgemeine Netz angeschlossen sind. In den restlichen Verbandsgemeinden im Kreis ist keine Umstellung notwendig – hier wird bereits sogenanntes H-Gas geliefert.