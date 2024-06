Plus Kaisersesch

Ab durch die Dachluke: Neues Feuerwehrfahrzeug in Kaisersesch hat so einige Besonderheiten

i Christoph Kohlhaas, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kaisersesch, präsentiert die Dachluke des neuen Tanklöschfahrzeugs TLF 3000: Hierüber ist es nicht nur möglich, Personen zu retten, von hier aus kann auch Feuer gelöscht werden. Foto: Annika Wilhelm

Durch eine Dachluke schaut Christoph Kohlhaas, Wehrführer der Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch: Er steht gerade in der Fahrerkabine des neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3000, das seit Ende Mai im Feuerwehrgerätehaus in Kaisersesch stationiert ist. Die Luke ist lange nicht die einzige Besonderheit, die das neue, rote Fahrzeug zu bieten hat, so viel ist gewiss.