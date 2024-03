Plus Salmtal/Schweich A1-Baustelle zwischen Salmtal und Schweich: Was ist das für ein weißer Belag? Von Christian Moeris i In der Baustelle auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich sind nach langer Winterpause die Bauarbeiten wieder gestartet. Auf dem frischen Beton wird eine weiße Schicht aufgetragen. Foto: Christian Moeris Die Bauarbeiten auf der A1 haben wieder Fahrt aufgenommen. Aber was ist das für ein weißer Belag auf der frisch hergestellten Betonfahrbahn? Bauunternehmer Christoph Schnorpfeil klärt das Rätsel um die glänzende Glasur und informiert über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Lesezeit: 2 Minuten

Die Fahrbahn der A1 wird ausBeton hergestellt Viele Pendler dürfte freuen, was sie da in dieser Woche in der Autobahnbaustelle auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich gesehen haben. Schon seit dem Sommer 2021 ist der Verkehr dort eingeschränkt, weil auf knapp acht Kilometern Strecke die Fahrbahn saniert wird. Nach einer langen ...