A 48 zwischen Laubach und dem Dreieck Vulkaneifel: Sanierung zieht sich weiter

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt die Fahrbahn im Zuge der A 48 in Fahrtrichtung Trier zwischen der Anschlussstelle (AS) Laubach und dem Autobahndreieck (AD) Vulkaneifel sanieren. Wegen schlechter Witterungsbedingungen können Asphaltarbeiten im Bereich der AS Ulmen dieses Jahr nicht mehr weitergeführt werden. In Fahrtrichtung Trier wird jetzt bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten eine provisorische Ausfahrt in Richtung Ulmen eingerichtet.

Die Sanierung der Fahrbahn der A 48 zwischen Laubach und dem Dreieck Vulkaneifel kann der Autobahngesellschaft zufolge erst im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen werden. Immerhin: In Ulmen soll man den Winter über wieder abfahren können. Foto: Kevin Rühle

Aufgrund der nasskalten Witterungsbedingungen lassen sich die Asphaltarbeiten des seit Mitte Oktober 2023 laufenden dritten Bauabschnittes im Bereich der AS Ulmen nicht wie geplant bis Jahresende ausführen. Die Arbeiten werden nach der Winterpause im Frühjahr 2024 fortgesetzt, sobald die Witterung den Einbau des lärmoptimierten Gussasphalts zulässt.

Die Vollsperrung der AS Ulmen in Fahrtrichtung Trier wird während der Winterpause aufgehoben, wie die Autobahngesellschaft wissen lässt. Dafür wird ab Montag, 18. Dezember, im Zuge der bestehenden Baustellenverkehrsführung eine provisorische Ausfahrt für den in Richtung Ulmen abfahrenden Verkehr eingerichtet. Ab Dienstag, 19. Dezember, steht die Ausfahrt Ulmen in Fahrtrichtung Trier bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten im Frühjahr 2024 zur Verfügung. Nach der Winterpause wird die AS Ulmen in Fahrtrichtung Trier erneut für rund vier Wochen gesperrt. Über den Beginn der Maßnahme wird die Öffentlichkeit gesondert informiert.

AS Ulmen in Fahrtrichtung Koblenz bleibt offen

Unabhängig davon bleibt die bekannte Baustellenverkehrsführung bis zum Ende der Bauzeit bestehen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Trier wird im genannten Streckenabschnitt weiter komplett auf der Richtungsfahrbahn Koblenz geführt. Hier steht den Verkehrsteilnehmenden in jede Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die AS Ulmen in Fahrtrichtung Koblenz bleibt wie gewohnt offen. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden weiter um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.