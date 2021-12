7400 Kilometer Spendenlauf: „Wentonka“ läuft bis nach Dubai

Wendelin Lauxen hat die Erde bereits im Laufschritt umrundet, ein Marathon ist für den in Kliding geborenen Extremsportler derzeit eine alltägliche Leistung. In den vergangenen knapp 70 Tagen ist der Unternehmer und frühere Beurener Karnevalspräsident im Schnitt etwa 46 Kilometer pro Tag gelaufen – sein Weg führt ihn derzeit von Deutschland nach Dubai. Mit seiner beeindruckenden körperlichen Leistung will Lauxen alias „Wentonka – the running bull“ Kindern mit Amputationen oder Deformitäten zu mehr Mobilität verhelfen. 7400 Kilometer wird Lauxen voraussichtlich insgesamt zurücklegen.