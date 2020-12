Zell

Die sechs Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Zell werden 60 neue iPads, also Tablet-PCs erhalten. Bei dieser Anschaffung im Wert von brutto rund 23.000 Euro geht es „um schulgebundene mobile Endgeräte zum Verleih an Schülerinnen und Schüler, die für den digitalen Unterricht keine geeigneten Endgeräte im häuslichen Umfeld zur Verfügung haben“, erläuterte VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) während der jüngsten öffentlichen Ratssitzung in der Zeller Stadthalle. Simon hatte den entsprechenden Auftrag im August per Eilentscheidung vergeben. Der VG-Rat stellte sich jetzt geschlossen hinter diese Entscheidung – aus nachvollziehbaren Gründen.