60 Jahre lang die Tanzmusik bestimmt: Ignaz Pauly nimmt Abschied von der Musikbühne

i Ignaz Pauly (3. von links) nimmt Abschied von der Bühne. Mit ihm spielten nochmals Mario Giacobbe (von links), Timo Müller und Heinz Probst. Als Einlage spielte Paulys Enkel Anton Bressan bei „Movie Star“ das Schlagzeug. Foto: Thomas Brost

Eigentlich will er nicht viel Aufhebens um seine Person machen – und noch viel weniger um seinen Abschied. Aber Ignaz Pauly ist seit fast 60 Jahren auf den Tanz- und Musikbühnen in der Region sehr bekannt – und der letzte aktive Musiker aus der legendären Showband Top Six.