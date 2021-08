500 Kilo Sprengstoff liegen im Wittlicher Erdboden auf einem Acker unweit des Pizzaherstellers Dr. Oetker in Wittlich Wengerohr. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde bei Sondierungsarbeiten am Montagmorgen, 2. August, im Industriegebiet Wengerohr-Süd entdeckt. Da die Bombe in einer mit Folie abgedeckten Grube hinter einem Bauzaun liegt, gibt es am Fundort, der von Sicherheitspersonal bewacht wird, eigentlich nicht viel zu sehen.