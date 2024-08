Plus Ulmen-Meiserich

50.000 Euro für Kirchensanierung: Deutsche Stiftung Denkmalschutz übergibt Förderzusage in Meiserich

Von Dieter Junker

i Erich Engelke von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (Zweiter von rechts) und Thomas Kirch von Lotto Rheinland-Pfalz (Zweiter von links) überreichen Hubert Willems die Förderzusage für die Kirchensanierung in Meiserich. Darüber freuen sich auch Landrätin Anke Beilstein und Ortsvorsteher Klaus Kutscheid. Foto: Dieter Junker

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die anstehende Kirchensanierung in Meiserich mit 50.000 Euro. Den entsprechenden Fördervertrag überreichte Erich Engelke, der Ortskurator Koblenz der Stiftung in Meiserich an Hubert Willems vom Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde Hl. Elisabeth Zwischen Endert und Üß.