450 MHZ: Versorger wollen eigene Funkfrequenz nutzen

Die Energieinfrastruktur, also Wasser, Nahwärme und erneuerbare Energien, auch im Kreis Cochem-Zell wird zunehmend digitalisiert. Damit den Betreibern in Echtzeit Daten über den Zustand der Netze sowie über das Erzeugungs- und Verbrauchsverhalten zur Verfügung stehen und so die Versorgungssicherheit nicht zuletzt auch in Krisenzeiten sichergestellt ist, sind leistungsfähige Kommunikationsmöglichkeiten auch über Funk erforderlich. Hier soll die Nutzung der 450-Megahertz-Frequenz helfen. Am Montag wird der Kreistag über eine Cochem-Zeller Beteiligung an einer entsprechenden Initiative beraten und beschließen.