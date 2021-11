40 Stände: Mosel-Wintermarkt in Alf feiert im Advent Premiere

Zum ersten Mal findet ein Mosel-Wintermarkt in Alf statt – unter Einhaltung der dann geltenden Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Mit Winzerglühwein, kulinarischen Leckerbissen und mehr als 40 abwechslungsreichen Ständen verzaubert der Weihnachtsmarkt auf dem Moselcampingplatz Alf, direkt an der B 49, Klein und Groß. Ein Kinderprogramm und wechselnde Highlights, darunter Livemusik und eine Charity-Verlosung zugunsten der Winzer an der Ahr, bereichern den Markt an den vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (11 bis 20 Uhr, So 11 bis 18 Uhr). Eröffnet wird er am Freitag, 26. November, um 18 Uhr.