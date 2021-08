40 Jahre lang Zeitungen aufbewahrt: Walter Kölzer brennt für alte Geschichten

Sechs große dicke Buchbände liegen ausgebreitet auf dem Küchentisch von Walter Kölzer aus Mittelstrimmig. Der Geruch von altem Papier steigt in die Luft, als der 83-Jährige eines der Bücher aufschlägt. Er muss nicht lange blättern, bis er findet, was er sucht. Zahlreiche Seiten enthalten Markierungen. „Das ist, damit ich die Seiten, die mir besonders wichtig sind, besser finde“, erklärt er. Das sind vor allem Artikel, die sich mit dem Leben auf dem Hunsrück und seiner Heimat, dem Strimmiger Berg, beschäftigen. Aber auch Familienschicksale, lustige Anekdoten aus früherer Zeit, die Herkunft von Familiennamen und Flurbezeichnungen wecken bis heute das Interesse des Seniors. „Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Vor allem in Kombination mit der Heimat“, sagt er. Aus diesem Grund hat Walter Kölzer vor rund 40 Jahren damit begonnen, die Heimatbeilagen unserer Zeitung akribisch zu sammeln. Das, was ihn besonders interessierte, wurde markiert – damit er es später schneller wiederfinden würde.