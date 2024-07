Plus Cochem-Zell

3500 neue Cochem-Zeller: Zuwanderung in den Kreis hält weiter an

Von Dieter Junker

i Die Zuwanderung nach Cochem-Zell hält an. Unter den Menschen, die in den Landkreis kommen sind nicht nur Geflüchtete und Asylbewerber, sondern zum Beispiel auch Bürger aus anderen Landkreisen, Bundesländern oder Staaten der Europäischen Union, . Symbol Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Wenn auch der Wert von 2022 nicht erreicht wurde, so blieb die Zuwanderung in den Kreis Cochem-Zell weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes zogen im vergangenen Jahr 3446 Menschen in den Kreis. Im Jahr zuvor waren es 4314 Zuwanderungen, wobei vor allem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für diesen hohen Wert sorgten.