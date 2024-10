35 Terrier-Teams in Dünngenheim am Start: Wer wird Deutscher Meister?

75. Deutschen Meisterschaft im Bereich des Gebrauchshundesports des Klubs für Terrier findet in Düngenheim statt.

Die Kombination aus Vierbeiner, Mensch und Sport findet am kommenden Wochenende des 5. und 6. Oktobers am Düngenheimer Sportgelände statt. An dem Wettbewerb werden 35 Teams aus ganz Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz teilnehmen.

Los geht es am Samstag ab 7.30 Uhr. Seinen 50. Geburtstag feiert der Verein am Samstag, 5. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Düngenheim. Als Höhepunkt des Abends erwartet der Verein eine Tanzaufführung der Förderschule St. Martin, die diesen bei der gesamten Veranstaltung unterstützt, wie Rudolf Bröhl-Heiligenberg, Erster Vorsitzender des Vereins, betont. Der zweite Wettkampftag beginnt Sonntag ab 7.30 Uhr, um 15.30 Uhr ist die Siegerehrung.