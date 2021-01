Cochem-Sehl

Die Leitung von Kloster Ebernach hat bestätigt, dass bislang mehr als 60 Menschen in der Wohneinrichtung am Coronavirus erkrankt sind. Das Kloster beziffert in einer Pressemitteilung die Zahl der Covid-19-Kranken mit 67. Aktuell befänden sich 34 Menschen in Quarantäne, darunter sind 18 Bewohner sowie 16 Mitarbeiter. 17 Menschen gelten als genesen. Fünf Bewohner sind an oder mit dem Covid-19-Virus seit Mitte Dezember gestorben.