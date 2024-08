Plus Kröv 33-Jähriger überholt auf der B 53 an unübersichtlicher Stelle: Zwei Autos kollidieren frontal Von zu melden. i Blaulicht. Foto: Jens Büttner/dpa Die Insassen der Fahrzeuge werden teils schwer verletzt. Lesezeit: 1 Minute

Zu einem Frontalzusammenstoß nach einem Überholmanöver ist es am Dienstag auf der B 53 bei Kröv gekommen. Der Fahrer eines Ford, der auf der Bundesstraße, aus Richtung Kinheim kommend, in Fahrtrichtung Kröv unterwegs war, überholte an einer unübersichtlichen Stelle ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei kam es zur Kollision mit einem ...