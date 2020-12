Büchel

Das ist dieser Tage doch einmal erfreuliche Post für die Eifelgemeinde Büchel: Die örtliche Grundschule erhält von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zuwendungen in Höhe 32.270 Euro aus dem „Digitalpakt Schule 2019 bis 2024“, mit welchem der Staat die Errichtung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen fördert. Somit wird ein Schulinvestitionsprogramm der Ortsgemeinde Büchel in Gang gesetzt, welches rund 40.000 Euro umfasst. Die Schule in dem Eifelort ist damit die erste in Cochem-Zell, die von der Förderung seitens des Staates profitiert.