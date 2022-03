Als eine vermisste Person am Sonntag um 11 Uhr ihr Haus verlassen hat und nicht wieder zurückkehrte, schlug ihre Familie Alarm. Schon am Nachmittag kamen einige Bücheler zusammen und fingen an, zu Fuß und mit geländesicheren Fahrzeugen nach der Vermissten zu suchen. Als sie am Abend immer noch fehlte, wurde die Feuerwehr eingeschaltet.