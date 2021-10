Der Weihnachtszauber kehrt in der Adventszeit in die Kreisstadt Cochem zurück. Diese erfreuliche Botschaft brachten Meike Bauermann von der Tourist-Info des Feierlandes Cochem und Josef Heimes, Erster Beigeordneter der Stadt Cochem, am Dienstagabend mit zur Mitgliederversammlung der Arge Cochemer Gewerbetreibender ins Hotel-Café Germania.