2G und Maskenpflicht. diese Corona-Auflagen müssen alle Besucher einhalten, die am dritten Adventswochenende die Burgweihnacht auf der Reichsburg Cochem besuchen wollen. Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Dezember, jeweils zwischen 12 und 18 Uhr, lassen Laienschauspieler und echte Tiere die Weihnachtsgeschichte an der frischen Luft für alle Gäste noch einmal lebendig werden.