Treis-Karden

28-Jähriger spricht Mädchen an: Festnahme der Polizei

Wie die Cochemer Polizei mitteilt, wurde am Dienstagabend in Treis-Karden ein „verdächtiger Kinderansprecher“ festgenommen. Gegen 19.45 Uhr hatte der polizeilich bekannte 28-Jährige in Treis-Karden am Campingplatz laut einer Pressemitteilung der Polizei Cochem zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren angesprochen. Er soll gefragt haben, ob er die Mädchen berühren dürfe – und äußerte Gefallen an ihren Bikinis.