280 Teilnehmer aus 16 Nationen: Knallharter Wettbewerb für Feuerwehrleute in Eller

Von Thomas Esser

i Beim Wettkampf für Feuerwehrleute in Eller traten 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 16 Nationen an. Fotos: Thomas Esser Foto: Thomas Esser

Das Wettbewerbsspektakel der „Internationalen Mosel Firefighter Combat Challenge“ fand bei seiner neunten Auflage in den Mosel-Grünanlagen im Ortsteil Eller erneut an bewährter Örtlichkeit statt. Dabei gingen 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 16 Nationen an den Start, um auf dem schwierigen Wettkampfparcours für aktive Feuerwehrleute die angeblich härtesten zwei Minuten eines simulierten Notfalleinsatzes zu absolvieren.