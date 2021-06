Keinen schönen Start in die Schwimmbadsaison hatten etwa 28 Kinder, die das Freibad in Ellenz-Poltersdorf besuchten. Diese erlitten kleine Schnittwunden an den Füßen, die Ursache ist bisher nicht abschließend geklärt. Das Bad reagiert: Bis auf Weiteres ist das Nichtschwimmerbecken in Ellenz-Poltersdorf geschlossen.