In vielen Moselgemeinden gibt es Kritik an dem Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan, weil sie Einschränkungen bei ihrer örtlichen Entwicklung und der Ausweisung von Baugebieten befürchten. In der Stadt Cochem gibt es dagegen keine Einwände gegen den Plan, der Stadtrat stimmte einstimmig dem vorliegenden Planentwurf zu.