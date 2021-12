In der Regel ist es so, dass die Kinder dem Vorbild der Mutter folgen. Bei Elfriede Andermann (72) war das anders. Sie hat sich vor etwa 30 Jahren von ihren Töchtern Tina Thull (53) und Sabine Smollisch (50), die damals gerade ihre Ausbildung als Krankenschwestern abgeschlossen hatten, anregen lassen, ebenfalls eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin zu machen. So kam es, dass das Trio im Dezember 1996 in Gillenbeuren den Pflegedienst Medicare gründete.