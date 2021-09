Der Hospizlauf von Koblenz nach Trier fand in diesem Jahr wegen Corona nur virtuell statt. Trotzdem konnten die Organisatoren in Zell 7500 Euro an Spenden zugunsten des Koblenzer Hospizes übergeben. Getrennt und doch gemeinsam für die gute Sache engagierten sich wieder Hunderte von Läufern, Walkern, Wanderern und Radfahrern für den Hospizgedanken.