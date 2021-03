20-Jähriger in Fachklinik eingeliefert: Mann drohte Anwohnern in Cochem-Brauheck mit Machete

Ein 20-Jähriger hat am Sonntag viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Mit einer Machete (dabei handelt es sich per Definition um ein scharfes Messer mit einer 20 bis 50 Zentimeter langen Klinge) hat der Mann, der laut Polizei bereits zuvor wegen psychischer Auffälligkeiten polizeilich in Erscheinung getreten war, am Sonntag Anwohner in Cochem-Brauheck bedroht. Und anschließend mit dieser Machete und einer Eisenstange neun Fahrzeuge und einen Roller beschädigt. Und das ist noch nicht alles. Was ist passiert?